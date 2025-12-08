  • 8 декабря 20258.12.2025понедельник
Как раскрыть художественный потенциал детей, рассказала тюменский педагог

Общество, 17:34 07 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О ключевых принципах, которые помогают раскрыть художественный потенциал детей, рассказала педагог детской школы искусств имени В. В. Знаменского Тюмени Вероника Дягилева.

Одним из важных принципов она назвала поэтапное освоение материала. Сначала ребенок должен ознакомиться со штрихами, простыми формами и основными цветами, затем можно переходить к более сложным понятиям. Еще один важный подход – наглядность. Педагог вместе с учеником должен анализировать работу, останавливаться на сложных моментах, обсуждать композицию и аккуратно вносить правки, подробно объясняя каждый шаг.

По мнению педагога, каждый ребенок осваивает умения в своем индивидуальном темпе. Необходимо также воспитывать аккуратность. Еще один немаловажный момент – участие в конкурсах. Выставки и состязания мотивируют к совершенствованию, учат презентовать результаты труда и помогают преодолеть страх публичного выступления, пишет "Тюменская область сегодня".

# одаренные дети , рисование , художники

