Мастер-класс по золотному шитью организовали в тобольском музее

Общество, 20:33 07 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия, приуроченные ко Дню матери, организовали в Тобольском музее-заповеднике. Так, в Музее семьи императора Николая II состоялась эксклюзивная экскурсия, раскрывающая отношения между императрицей и ее детьми, сообщили в пресс-службе Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Также гости музея смогли посетить мастер-класс по золотному шитью — древнему сибирскому ремеслу. Участники познакомились с историей техники и создали своими руками оригинальные декоративные аксессуары.

Завершился праздник концертом "Музыка Губернаторского дома" в исполнении учеников и преподавателей отделения искусств и культуры имени А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума. Молодые таланты подарили зрителям тепло и уют, а музыкальные произведения перенесли гостей в мир искусства и красоты.

