Авторов молодежных грантовых проектов в Тюмени обучили составлению отчетности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательное событие проекта "ПроПроекты" — "Навигатор отчетности" состоялось в мультицентре "Моя территория" в Тюмени. Авторы и руководители молодёжных проектов научились грамотно оформлять итоговую отчетность по реализованным инициативам, пишет Moi-portal.ru.

Грантополучателям рассказали о требованиях, сроках и контрольных точках отчетного периода. Авторы проектов смогли разобраться в тонкостях аналитической и финансовой отчетности, разобрали реальные кейсы на основе опыта победителей прошлых лет.

Программа состояла из трех ключевых блоков: экспертный спич о структуре и сроках отчета "Что важно помнить при сдаче отчетности"; знакомство со спецификой документации, необходимой для отчетности; интерактивная сессия "Спроси эксперта". Спикером выступила руководитель мультицентра "Моя территория" и региональный координатор эксперт Росмолодежь.Гранты Айгерим Уакпаева.

По завершении события участники получили доступ к пакету методических материалов, включающему шаблоны документов и примеры корректного оформления отчётности.