Стоимость ПЦР-тестов снизилась в некоторых медцентрах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тенденцию к снижению стоимости услуги ПЦР-тестирования в медицинских организациях региона выявил мониторинг отделения Народного фронта РФ в Тюменской области. Цены на этот вид анализа снизились в ряде частных медицинских центров.

Так, в январе 2022 года стоимость исследования в "Гемотесте" составляла 1 тыс. 770 рублей, сейчас она снижена до 1 тыс. 470 рублей. Снижение цен также отмечено в отделении "Инвитро" в Тобольске. Сейчас пройти обследование можно за 1 тыс. 765 рублей, в январе тоболяки платили 1 тыс. 965 рублей.

Вместе с этим стоимость ПЦР-тестирования в отделениях "Инвитро" в Тюмени и Заводоуковске разнится – 1 тыс. 565 рублей и 1 тыс. 965 рублей соответственно. В CDL цена на анализ осталась прежней – 1 тыс. 300 рублей с учетом забора биоматериала.

Проведенный ОНФ опрос показал, что зачастую жители области проходят ПЦР-тестирование из-за подозрения на заболевание или контакта с человеком с подтвержденным диагнозом. Из общего числа респондентов бесплатно прошли обследование только 70%, остальным пришлось заплатить за анализ.

Почти 15% опрошенных отдали за исследование от 1,5 до 2 тыс. рублей, еще 6% заплатили более 2 тыс. рублей.

"Одна из возможных причин высоких цен на тестирование – отсутствие у частных медицинских центров собственных лабораторий на территории области и необходимость транспортировки биоматериалов за пределы региона, что накладывает определенные расходы. Мы предлагаем властям рассмотреть возможность бесплатного снабжения граждан экспресс-тестами в рамках ОМС. Их стоимость ниже, а результат известен в ближайшее время", – отметил член регионального штаба Андрей Медведев.

Напомним, что в начале февраля 2022 года генпрокурор РФ поручил провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований методом ПЦР в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные.

Представители регионального отделения Народного фронта также обратились к прокурору Тюменской области Владиславу Московских с просьбой провести проверку и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.