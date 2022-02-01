Выходной в середине недели и рабочая шестидневка ждут россиян

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестидневная рабочая неделя будет у россиян в марте, затем последуют три выходных дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

Она напомнила, что на текущей неделе тоже будет выходной. По производственному календарю 23 февраля — нерабочий праздничный день. Продолжительность рабочего дня 22 февраля сокращается на час, так он предпраздничный.

Шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.