20 миллионов рублей заложили в программу "Инициативное бюджетирование" в Тюмени на 2022 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 млн рублей заложено в программу "Инициативное бюджетирование", благодаря которой тюменцы могут реализовать общественные проекты. Сумма средств в бюджете города на поддержку полезных для Тюмени инициатив в 2022 году увеличена вдвое.

Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в видео на своей странице в Instagram.

"Инициативное бюджетирование уже третий год успешно реализуется в нашем городе. Программа позволяет любому тюменцу заявить интересную идею по благоустройству Тюмени, проведению событийного мероприятия, созданию объектов городской среды. В случае, если инициатива будет поддержана большинством горожан, можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны местного бюджета и на то, что она будет реализована уже в этом году", – сказал Руслан Кухарук.

Прием заявок продлится до 21 февраля включительно. Подробности можно увидеть на вкладке "Твой бюджет" на сайте администрации Тюмени.

За время проведения проекта по инициативному бюджетированию в региональной столице были организованы площадка для проведения городошного спорта, установка веломебели, архитектурной подсветки памятника, строительство детских площадок в разных частях города. Появились площадка для паркура, выгула собак. Также в рамках проекта состоялся фестиваль музыки и танца.

Инна Пахомова