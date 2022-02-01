  • 21 февраля 202221.02.2022понедельник
  • USD75,7619
    EUR86,1489
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

20 миллионов рублей заложили в программу "Инициативное бюджетирование" в Тюмени на 2022 год

Общество, 11:27 21 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 млн рублей заложено в программу "Инициативное бюджетирование", благодаря которой тюменцы могут реализовать общественные проекты. Сумма средств в бюджете города на поддержку полезных для Тюмени инициатив в 2022 году увеличена вдвое.

Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в видео на своей странице в Instagram.

"Инициативное бюджетирование уже третий год успешно реализуется в нашем городе. Программа позволяет любому тюменцу заявить интересную идею по благоустройству Тюмени, проведению событийного мероприятия, созданию объектов городской среды. В случае, если инициатива будет поддержана большинством горожан, можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны местного бюджета и на то, что она будет реализована уже в этом году", – сказал Руслан Кухарук.

Прием заявок продлится до 21 февраля включительно. Подробности можно увидеть на вкладке "Твой бюджет" на сайте администрации Тюмени.

За время проведения проекта по инициативному бюджетированию в региональной столице были организованы площадка для проведения городошного спорта, установка веломебели, архитектурной подсветки памятника, строительство детских площадок в разных частях города. Появились площадка для паркура, выгула собак. Также в рамках проекта состоялся фестиваль музыки и танца.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инициативное бюджетирование , проекты , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:45 21.02.2022Будущий медик Софья Шмидт представит Тюменскую область на конкурсе "Краса студенчества России"
12:34 21.02.2022Ветераны-пограничники Тюменской области призывают поддержать эвакуированных людей из Донецка и Луганска
12:13 21.02.2022Тюменские полицейские ищут пропавшего мальчика
12:05 21.02.2022Национально-культурная автономия казахов Тюменской области готова поддержать людей с Донбасса