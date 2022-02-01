В Ишиме реконструкцию школы № 4 завершат в 2023 году

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Реконструкция школы № 4 в Ишиме ул. Непомнящего, 98 начнется в марте 2022 года. Новое трехэтажное здание учебного учреждения общей площадью более 14 тыс. кв. метров построят с учетом современных требований. Срок завершения реконструкции - 2023 год, сообщает администрация города.

С 21 февраля в связи с подготовкой к строительным работам учащихся школ № 4 и № 12 распределят по трем зданиям школ № 12 на ул. Первомайской, 92; № 12 на ул. Уральской, 26а; № 4 на ул. Непомнящего, 146.

По всем вопросам, связанным с организацией учебного процесса, родители могут обратиться в администрацию школы, где обучаются дети, или позвонить в департамент по социальным вопросам администрации Ишима по телефону 8 (34551) 5-15-52.

Отметим, что реконструкция школы №4 в Ишиме выполняется за счет средств правительства Тюменской области. На реализацию проекта направлено более 1 млрд рублей.