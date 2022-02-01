Ветераны-пограничники Тюменской области призывают поддержать эвакуированных людей из Донецка и Луганска

| Фото: www.mchs.gov.ru | Фото: www.mchs.gov.ru

С обращением к жителям Тюменской области выступил коллектив общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области". Они призывают спасти людей от физического уничтожения. Текс опубликован в официальных группах общественной организации в социальных сетях.

"Вот уже восемь долгих лет жители Донбасса и Луганска живут под угрозой физического уничтожения. Их дети вынуждены учиться под регулярными обстрелами, каждый день рискуя своими маленькими жизнями! Многие из них родились и выросли в условиях войны, не зная элементарных детских радостей, многие потеряли родителей. Старики прячутся в подвалах и бомбоубежищах, на слух определяя калибр летящего к ним смертоносного железа! Никто из них не хочет умирать", - отмечают в организации.

Взрослые мужчины Донбасса и Луганска остались защищать свою Родину. Помощь нужна женщинам, детям и пожилым людям. Их эвакуируют в Россию.

"Их отцы и сыновья, мужья и братья, взяв в руки оружие, противостоят сильному и вероломному врагу, получающему военную и финансовую помощь из-за рубежа. Их мало! Но они сражаются. Они несут тяжелые потери, но стоят насмерть! Враг уже поделил их многострадальную, обильно политую кровью землю. Уже строит планы по полному уничтожению двух маленьких республик. Что ж, пусть делит и строит, пусть мечтает о несбыточном. Бомбами и снарядами он не сможет сломить силу духа защитников Донбасса и Луганска, а своей лживой пропагандой не сможет ввести в заблуждение всех честных людей, которые помнят историю и уроки Великой Отечественной войны", - подчеркивают ветераны-пограничники.

По данным МЧС России, сейчас в пунктах временного размещения на территории России находятся более 30 тыс. человек, более 60% - это дети.

"Мы ветераны-пограничники Тюменской области, не понаслышке знающие что такое малыми силами противостоять хорошо вооруженному и подготовленному врагу, обращаемся ко всем жителям нашего региона. Мы просим поддержать инициативу правительства Тюменской области о приеме и размещении беженцев из Донецка и Луганска! Это наши братья и сестры, которые сегодня переживают тяжкие испытания, выпавшие на их долю не по их вине", - призывают они.

О готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили 30 регионов РФ, среди них Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

"Жители нашей области никогда не были черствыми и равнодушными людьми. Это не чужая боль, не далекое горе. Это страшная реальность, созданная нездоровыми амбициями и деструктивной политикой отдельных лидеров и деятелей. Мы не призываем брать в руки оружие, не призываем стрелять и убивать, мы просим проявить малую толику сострадания и великодушия к детям, женщинам и старикам, лишившимся крова, недоедающим, недосыпающим, измотанным бесконечными бомбардировками и обстрелами", - отметили в общественной организации "Ветераны Ппограничники Тюменской области".

Напомним, что в Тюмени работает пункт приема гуманитарной помощи по ул. Челюскинцев, 46 (Дворец творчества и спорта "Пионер").