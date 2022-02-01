Тюменцы пожаловались прокурору на содержание многоквартирного дома по ул. Республики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На обслуживание и содержание многоквартирного №92 по ул. Республики в Тюмени пожаловались жители заместителю прокурора Тюменской области и начальнику государственной жилищной инспекции в ходе приема граждан. Как сообщает надзорное ведомство, по обращению будет проведена проверка.

По информации надзорного ведомства, всего на прием пришли 20 человек.

Обращения касались начисления платы за коммунальные и жилищные услуги, содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также исполнения решений суда о взыскании задолженности за поставленные услуги.

Каждому заявителю даны квалифицированные разъяснения. По всем поступившим обращениям организовано проведение проверок. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.