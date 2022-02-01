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Тюменцы пожаловались прокурору на содержание многоквартирного дома по ул. Республики

Общество, 14:45 21 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На обслуживание и содержание многоквартирного №92 по ул. Республики в Тюмени пожаловались жители заместителю прокурора Тюменской области и начальнику государственной жилищной инспекции в ходе приема граждан. Как сообщает надзорное ведомство, по обращению будет проведена проверка.

По информации надзорного ведомства, всего на прием пришли 20 человек.

Обращения касались начисления платы за коммунальные и жилищные услуги, содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также исполнения решений суда о взыскании задолженности за поставленные услуги.

Каждому заявителю даны квалифицированные разъяснения. По всем поступившим обращениям организовано проведение проверок. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

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# Госжилинспекция , прием граждан , прокуратура

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