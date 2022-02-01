Мобильный "Кванториум" приедет к школьникам трех районов Тюменской области

| Фото: Тюменский "Кванториум" ВКонтакте | Фото: Тюменский "Кванториум" ВКонтакте

Очные занятия в мобильном "Кванториуме" могут посетить школьники Исетского и Нижнетавдинского районов с 21 февраля по 4 марта. 28 февраля "Кванториум" впервые отправится Омутинский район, сообщает организация.

Педагоги Дворца творчества и спорта "Пионер" ведут занятия по программам уроков технологии и дополнительного образования, в которые входит шесть направлений - Гео/Аэро квантум, IT/VR квантум, Пром/робо квантум.