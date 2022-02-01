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Из Тюмени в Казахстан можно будет улететь со 2 апреля

Общество, 17:54 21 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Со 2 апреля можно будет улететь из Тюмени в Казахстан, авиакомпания Utair запускает рейс по новому направлению Тюмень — Петропавловск (Казахстан).

Полеты, сообщает авиакомпания, будут выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек. Вылет из Тюмени - в 9 часов 10 минут, из Петропавловска — в 12 часов 30 минут. Билеты стоимостью от 3 тыс. 230 рублей уже в продаже.

Авиакомпания даже в условиях ограниченного международного авиасообщения, по словам президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова, расширяет маршрутную сеть за границей.

"Из Тюменской области довольно большой пассажиропоток в Казахстан, и прямой рейс востребован, - отметил он. - При необходимости мы увеличим частоту полетов и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана".

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# Казахстан , ЮТэйр

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