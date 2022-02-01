В "Лавке добра" в Тюмени стартовала акция по сбору вещей для мужчин

| Фото: группа "Творить добро - просто" ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" ВКонтакте

Благотворительная акция по сбору мужских вещей "Равнение на мужчин" стартовала в "Лавке добра" в Тюмени. До 28 февраля присоединиться к ней могут все желающие.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" куратор проекта "Творить добро - просто" Оксана Ковальчук, акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

"Тюменцы могут принести мужскую одежду, обувь, средства личной гигиены и ухода. Они не обязательно должны быть новыми, но обязательно опрятными и в хорошем состоянии. Вещи затем передадут малоимущим, многодетным семьям и пожилым гражданам", - отметила она.

Прием вещей ведется круглосуточно на посту охраны в "Лавке добра", расположенной по ул. Амурской, 150. Выдача - по предварительной записи по телефону 8-963-452-45-11.

Любовь Голышева