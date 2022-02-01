  • 22 февраля 202222.02.2022вторник
  • USD76,7671
    EUR87,3379
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени два моста на Московском и Червишевском трактах отремонтируют летом 2022 года в рамках нацпроекта

Экономика, 10:19 22 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Путепроводы на пересечении Объездной дороги с Московским и Червишевским трактами отремонтируют летом 2022 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает главное управление строительства Тюменской области.

"Интенсивность движения по этим развязкам большая — десятки тысяч автомобилей в день. К нам приходят обращения от водителей, которые указывают на колею и ямы на этих развязках. Высокий износ покрытия подтверждает и лабораторный контроль. В этом году приведем путепроводы в порядок", - сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Готовится проектная документация. Подрядчик должен будет снять верхние слои до бетонного основания, заменить гидроизоляцию и систему водоотведения, а также восстановить деформационные швы.

Развязки на Московском и Червишевском трактах — одни из самых старых в Тюменской агломерации. Путепровод на выезде в сторону Кургана был построен в 2006 году, в направлении Екатеринбурга — в 2012 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мост , национальный проект Безопасные качественные дороги , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 22.02.2022В Тюмени два моста на Московском и Червишевском трактах отремонтируют летом 2022 года в рамках нацпроекта
08:50 22.02.2022Распознать фальшивые купюры поможет детская игра Банка России
18:32 21.02.2022Тюменская область участвует в разработке единых стандартов продвижения технологий на рынок Ближнего Востока
16:48 21.02.2022Тобольский производитель питьевой воды открывает офис в Тюмени