В Тюмени два моста на Московском и Червишевском трактах отремонтируют летом 2022 года в рамках нацпроекта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Путепроводы на пересечении Объездной дороги с Московским и Червишевским трактами отремонтируют летом 2022 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает главное управление строительства Тюменской области.

"Интенсивность движения по этим развязкам большая — десятки тысяч автомобилей в день. К нам приходят обращения от водителей, которые указывают на колею и ямы на этих развязках. Высокий износ покрытия подтверждает и лабораторный контроль. В этом году приведем путепроводы в порядок", - сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Готовится проектная документация. Подрядчик должен будет снять верхние слои до бетонного основания, заменить гидроизоляцию и систему водоотведения, а также восстановить деформационные швы.

Развязки на Московском и Червишевском трактах — одни из самых старых в Тюменской агломерации. Путепровод на выезде в сторону Кургана был построен в 2006 году, в направлении Екатеринбурга — в 2012 году.