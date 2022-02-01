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В Тюменской области заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась за неделю почти на 20%

Общество, 11:04 22 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Тюменской области за неделю снизился почти на 20%. Недельный эпидемический порог превышен на 36%. Заболеваемость детей до 14 лет снизилась на 36,6%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы респираторные вирусы не гриппозной этиологии", - отмечено в сообщении.

Чтобы снизить риск заражения респираторными инфекциями, Роспотребнадзор рекомендует носить защитные маски, избегайть массового скопления людей, чаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. При появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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