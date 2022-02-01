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В Тюменском районе 56 жителям напомнили о противопожарной безопасности

Общество, 17:17 22 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 30 подворовых обходов провели инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы в с. Онохино Тюменского района. На тему пожарной безопасности проинструктировали 56 человек, из них 16 детей, сообщает областное управление МЧС России.

Жителей села познакомили с пожарной обстановкой на территории района, напомнили об основных требованиях пожарной безопасности в жилых домах, проинформировали о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. В семьях с малолетними детьми, взрослым напомнили о необходимости убирать в недоступные места спички, зажигалки и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Специалисты раздали памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, напомнили телефоны вызова экстренных служб.

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# пожарная безопасность

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