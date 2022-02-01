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Пункты сбора гуманитарной помощи открылись в районах Тюменской области

Общество, 12:43 22 февраля 2022

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Пункты сбора гуманитарной помощи открылись во всех районах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Жители муниципалитетов могут оказать посильную поддержку и передать в пункты приема гуманитарной помощи предметы первой необходимости. Это может быть постельное белье и принадлежности, полотенца, средства индивидуальной защиты, мужская, женская, детская одежда, продукты питания длительного хранения, детское питание, гигиенические принадлежности, моющие средства, мелкая электробытовая техника (чайники, плитки и др.), одноразовая посуда.

В Тюмени пункты сбора работают по четырем адресам: Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46), региональный центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150) и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (Солнечный проезд, 10/1). По одному пункту сбора помощи открыты в муниципальных образованиях.

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# гуманитарная помощь , Донбасс

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