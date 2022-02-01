Конкурс по цифровой документалистике ТюмГУ проходит по 12 номинациям

| Фото: Школа перспективных исследований | Фото: Школа перспективных исследований

Начался прием заявок на IV-й конкурс студенческих научно-исследовательских работ "Цифровая документалистика для всех". Участники могут представить как индивидуальную научно-исследовательскую работу, так и написанную в соавторстве с другими участниками-студентами, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Тематические направления конкурса: "Образовательные технологии в цифровую эпоху", "Цифровой город", "Право в условиях цифровых трансформаций", "Цифровые медиа", "Цифровое общество: взгляд в будущее", "Цифровые методы воссоздания истории повседневности", "Информационная безопасность цифровой эпохи", "Цифровые архивы и коллекции", "Виртуальные библиотеки", "Цифровая экономика", "Биоинформатика и телемедицина", "Компьютерные технологии в области охраны окружающей среды".

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – прием конкурсных работ на электронную почту kdoc@utmn.ru с пометкой "на конкурс" с до 30 марта. Второй этап – работа конкурсной комиссии с 31 марта по 5 апреля.

Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоится 12-13 апреля.

С требованиями к оформлению работ можно ознакомиться здесь.