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В тобольском Заболотье открыли класс татарского языка и литературы

Общество, 15:47 22 февраля 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Обновленный класс татарского языка и литературы открыли в школе труднодоступного с. Ачиры, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Для помещения купили новую мебель, оборудование и оформили стенды. Школа в с. Ачиры – это образовательное учреждение с этнокомпонентом, где ученики изучают родной язык и культуру. Ежегодно ребята становятся призерами и победителями интеллектуальных конкурсов и олимпиад регионального и всероссийского уровней.

В 2022 году одиннадцатиклассница Регина Фазылова стала победителем межрегиональной олимпиады в Казани. Во время торжественной церемонии открытия кабинета глава Тобольского района Леонид Митрюшкин вручил Регине нагрудный знак "Гордость Тобольского района", а ее родителям благодарственное письмо.

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# Заболотье , Тобольский район

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