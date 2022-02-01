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Полмиллиона рублей заработной платы получили тюменские водители после вмешательства приставов

Общество, 16:33 22 февраля 2022

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Водители транспортной компании в Тюмени получили свою зарплату за несколько месяцев после того, как судебный пристав напомнил руководству фирмы об уголовной ответственности, сообщает региональное управление ФССП РФ.

С конца 2021 года четверо работников не получали зарплату в компании, основным видом деятельности которой является перевозка тяжелых грузов. Исполнительные листы поступили в отделение судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство фирмы о возбуждении производства. Однако должник решение суда не исполнил, тогда пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации, а также напомнил об уголовной ответственности.

После этого работникам перечислили более 500 тыс. рублей в счет погашения задолженности по оплате труда.

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# долги по зарплате , УФССП России по Тюменской области

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