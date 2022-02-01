Полмиллиона рублей заработной платы получили тюменские водители после вмешательства приставов

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Водители транспортной компании в Тюмени получили свою зарплату за несколько месяцев после того, как судебный пристав напомнил руководству фирмы об уголовной ответственности, сообщает региональное управление ФССП РФ.

С конца 2021 года четверо работников не получали зарплату в компании, основным видом деятельности которой является перевозка тяжелых грузов. Исполнительные листы поступили в отделение судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство фирмы о возбуждении производства. Однако должник решение суда не исполнил, тогда пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации, а также напомнил об уголовной ответственности.

После этого работникам перечислили более 500 тыс. рублей в счет погашения задолженности по оплате труда.