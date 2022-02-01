"Живые дневники" с "Потеряшками" запустят в тюменской библиотеке для молодежи

| Фото: сообщество "БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени" во ВКонтакте

Новые проекты "Живые дневники", "Крупный план", "Книгры" и "Литературная система" запустили в Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени в 2022 году.

Проект "Живые дневники" проведут совместно с благотворительным фондом помощи бездомным животным "Потеряшки".

"Не на всех наших мероприятиях будут животные. На встречи пригласим зоопсихологов, кинологов, дрессировщиков, ветеринаров. Горожане узнают, как заботиться о питомцах, на что следует обратить внимание. Профессия зоопсихолога в Тюмени не так сильно развита, но она набирает обороты. Даже у питомцев бывают психологические расстройства и нужно это понимать, знать, как с этим работать", — рассказала в прямом эфире в сообществе учреждения главный библиотекарь абонемента литературы на иностранных языках Галина Магомедова.

Проект "Крупный план" призван помочь творческим тюменцам, интересующимся кино, театром. В рамках него будут организованы встречи с режиссерами, актерами кино и театра.

Детский отдел разработал проект "Книгры".

"В наше время дети мало читают. В основном все находятся в гаджетах. Проект запущен для того, чтобы дети начали читать. Он поможет родителям, чтобы они понимали, с чего следует начать, как правильно выбрать книгу, чтобы она понравилась ребенку", — добавила Галина Магомедова.

Во всех 26 филиалах Централизованной городской библиотечной системы реализуют проект "Литературная среда". Гостей ждут встречи с писателями и поэтами региона, на которых можно обсудить книги, узнать о творческом пути авторов.

Все мероприятия в библиотеке бесплатны. Посетить их могут тюменцы всех возрастов. Попасть можно по предварительной записи.

Информацию о предстоящих событиях будут публиковать в сообществе центра для молодежи во ВКонтакте.

Инна Пахомова