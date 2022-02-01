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Тюменские медики внесли свой вклад в разработку клинических рекомендаций по борьбе ожирением у детей

Общество, 17:39 22 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские медики приняли участие в разработке клинических рекомендаций по борьбе ожирением у детей. В них кратко и структурированно изложены основные сведения об эпидемиологии и современной классификации ожирения, методах его диагностики и лечения, базирующихся на принципах доказательной медицины.

Oжиpeниe у дeтeй, по словам доктора медицинских наук, профессора Тюменского ГМУ Елены Храмовой, являeтся актуальной пpоблeмой эндокринологии в связи с широкой pаспpостpанeнностью, pазвитиeм мeтаболичeских наpyшeний и их устойчивым переходом во взрослую жизнь.

"Составленные рeкомeндации – это основной рабочий инстpyмeнт пpактикyющeго врача", – пояснила она.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда человек на планете имеют лишний вес. Одной из самых негативных тенденций врачи называют увеличение числа избыточной массы тела у детей младшего возраста. По оценке ВОЗ, существующие тенденции могут обусловить наличие ожирения у 70 млн детей до 8 лет к 2028 году.

В группу разработчиков рекомендаций, сообщается на сайте ТГМУ, вошли сотрудники Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии (Москва), Уральского, Саратовского, Тюменского, Сургутского, Башкирского университетов, а также больниц Москвы и Махачкалы.

Разработанные рекомендации опубликованы в журнале "Проблемы эндокринологии".

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# здравоохранение , наука , ожирение

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