В моногоспитале Ишима установили современное оборудование для дезинфекции помещений

| Фото: Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная установка для экстренной дезинфекции воздуха в помещениях при отсутствии людей появилась в моноинфекционном госпитале Ишима. Она закуплена в декабре 2021 года на средства областного бюджета, сообщает Областная больница №4.

Оборудование предназначено для плановой и экстренной дезинфекции воздуха помещений объемом до 300 кв. м. Алгоритм работы предусматривает автоматическое определение необходимого времени обработки для выбранного режима и индикацию расчетного времени обработки. Установка импульсного ультрафиолетового излучения широкого спектра относится к наиболее эффективному методу обеззараживания воздуха и открытых поверхностей помещений. Спектр излучения генерируется импульсными ксеноновыми лампами, интенсивность их световых потоков в десятки раз выше, чем у наиболее распространенных источников УФ-излучения.

"Обеззараживание воздуха с помощью данной установки – это заключительный этап комплекса санитарно-гигиенических мероприятий, проводимых в помещениях госпиталя, – рассказала старшая медсестра Татьяна Быкова. – После обработки палат результат смывов на условно-патогенные микроорганизмы, взятые в помещениях, отрицательный".