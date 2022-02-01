Евгений Заболотный призвал оказать гуманитарную помощь жителям Донецка и Луганска

| Фото: со страницы Евгения Заболотного в Instagram | Фото: со страницы Евгения Заболотного в Instagram

Защищать общечеловеческие ценности и оказать гуманитарную помощь жителям Донецка и Луганска призвал своих коллег по работе в Конгрессе Совета Европы председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный на своей странице в Instagram.

Как представитель России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, он обратился к представителям 47 стран.

"Я призываю своих коллег по работе в Конгрессе Совета Европы честно и справедливо защищать общечеловеческие ценности. Перестать быть избирательными в применении универсальных прав человека. Перейти от слов к делу и перестать заниматься словоблудием, начать оказывать гуманитарную помощь обездоленным людям Донецка и Луганска, а, самое главное, признать право людей на защиту своей жизни и жизни близких, право говорить на родном языке и сохранить свою идентичность - признать независимость этих республик", - написал он.

Евгений Заболотный указал, что в 2014 году ему было поручено участвовать в восстановлении Черноморского района Крыма. Объекты были отстроены тюменцами и крымчанами. По мнению председателя городской думы, в 2022 году жители Тюменской области снова активно откликнулись на призыв, оказав гуманитарную помощь гражданам Донецка и Луганска.