  • 23 февраля 202223.02.2022среда
  • USD80,4194
    EUR90,8820
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Двух тюменцев задержали за организацию нарколаборатории

Общество, 11:37 23 февраля 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Деятельность нарколаборатории пресекли в Тюмени сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России "Тюменский". По подозрению в ее организации задержаны двое ранее не судимых мужчин 1979 и 1982 годов рождения, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Информацию сотрудники полиции получили в ходе оперативной работы. Когда данные подтвердилась и была собрана необходимая доказательная база, полицейские задержали подозреваемых. Нарколабораторию злоумышленники организовали во дворе частного дома, принадлежащего одному из них. При обыске изъято 27 кустов марихуаны, а также удобрения и специальное оборудование для ее культивирования. У подозреваемых была сформирована клиентская база. После поступления заказа, необходимое количество наркотиков передавали курьеру, который встречался с покупателем и забирал деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса России "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Фигуранты по решению суда заключены под стражу. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:37 23.02.2022Двух тюменцев задержали за организацию нарколаборатории
11:31 23.02.2022"Волонтеры Победы" поздравляют тюменских ветеранов с Днем защитника Отечества
10:29 23.02.2022Вокалисты группы Sunrise выступят для тюменцев 23 февраля
09:01 23.02.2022Конкурс по цифровой документалистике ТюмГУ проходит по 12 номинациям