Двух тюменцев задержали за организацию нарколаборатории

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Деятельность нарколаборатории пресекли в Тюмени сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России "Тюменский". По подозрению в ее организации задержаны двое ранее не судимых мужчин 1979 и 1982 годов рождения, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Информацию сотрудники полиции получили в ходе оперативной работы. Когда данные подтвердилась и была собрана необходимая доказательная база, полицейские задержали подозреваемых. Нарколабораторию злоумышленники организовали во дворе частного дома, принадлежащего одному из них. При обыске изъято 27 кустов марихуаны, а также удобрения и специальное оборудование для ее культивирования. У подозреваемых была сформирована клиентская база. После поступления заказа, необходимое количество наркотиков передавали курьеру, который встречался с покупателем и забирал деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса России "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Фигуранты по решению суда заключены под стражу. Расследование продолжается.