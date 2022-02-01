Военно-историческая реконструкция прошла на набережной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военная реконструкция "Взятие переправы" прошла на набережной Туры в Тюмени в День защитника Отечества 23 февраля. Ее организовали пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области, военно-исторический клуб "Сибирский рубеж" и ТВВИКУ им. маршала А. И. Прошлякова.

Показан один из эпизодов форсирования реки Друть 23 февраля 1944 года вблизи Рогачева и захвата переправы силами 3-й армии Белорусского фронта. Проходило взятие переправы, были слышны выстрелы и взрывы. Противник, бежавший с противоположной стороны набережной, был повержен.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Тюменской области Иван Текучев сказал, что с клубом "Сибирский рубеж" они сотрудничают давно.

"Представители этого клуба много внимания уделяют исторической памяти, проводят реконструкции, занятия с ребятами. Так как нашей основной задачей является набор на военную службу по контракту, часто с ними взаимодействуем. Они работают с молодежью, и мы работаем с учащимися школ, вузов, ссузов. Такие мероприятия интересуют молодежь. Можно заметить, сколько людей пришли посмотреть реконструкцию. Сейчас они ждут, хотят сфотографироваться с участниками события", – сказал он.

Участники реконструкции одеты в идентичную военную форму. Использовалось настоящее охолощенное оружие. Помимо того, что оно применяется в реконструкции, еще и используется как музейные экспонаты. Иван Текучев заметил, что в Тюмень приехали и представители клубов из других регионов, в частности, "Горный клуб" из Свердловской области. В будущем планируется совместное проведение более масштабных мероприятий.

В организации реконструкции задействованы 50 человек, из них 30 непосредственных участников.

Руководитель военно-исторического клуба "Сибирский рубеж" Владимир Лапшин рассказал, что на подготовку "Взятия переправы" ушло полторы недели.

"Историческая память – сильная вещь. У меня воевал дед. Я считаю, мы должны заниматься сохранением памяти. Если мы не будем это показывать, то все начнет потихоньку забываться. Недавно мы ставили реконструкцию в Нижнетавдинском районе. После подошли две женщины, они плакали. Сказали, что их все впечатлило. Наверно, ради этого и стоит заниматься реконструкцией", – заключил он.

Инна Пахомова