Для юных тюменцев с ОВЗ организовали игры и интерактив к 23 февраля

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Праздничную программу для воспитанников Центра развития детей "Апрель" в п. Московский провела команда "Молодой гвардии" накануне 23 февраля. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали игры и интерактив.

"Они смогли побывать на военном корабле, в танке и на параде Победы в Москве, не выходя из игровой комнаты, с помощью VR-очков. Также ребята приняли участие в интерактивах, в ходе которых угадывали патриотические загадки, сражались на мечах из воздушных шаров и собирали артефакты для разгадки истории", - рассказала пресс-секретарь "Молодой Гвардии" в Тюменской области.

Дети нарисовали своим защитникам открытки к 23 февраля, сообщает Megatyumen.ru.