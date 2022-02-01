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Для юных тюменцев с ОВЗ организовали игры и интерактив к 23 февраля

Общество, 15:51 23 февраля 2022

организаторов | Фото: организаторов

Праздничную программу для воспитанников Центра развития детей "Апрель" в п. Московский провела команда "Молодой гвардии" накануне 23 февраля. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали игры и интерактив.

"Они смогли побывать на военном корабле, в танке и на параде Победы в Москве, не выходя из игровой комнаты, с помощью VR-очков. Также ребята приняли участие в интерактивах, в ходе которых угадывали патриотические загадки, сражались на мечах из воздушных шаров и собирали артефакты для разгадки истории", - рассказала пресс-секретарь "Молодой Гвардии" в Тюменской области.

Дети нарисовали своим защитникам открытки к 23 февраля, сообщает Megatyumen.ru.

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# День защитников Отечества

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