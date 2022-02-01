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Прокуратура выявила нарушения условий содержания животных в тюменском цирке

Происшествия, 15:35 24 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарушения условий содержания животных выявлены в Тюменском Государственном цирке в ходе прокурорской проверки, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В адрес руководителя было внесено представление. Нарушения устранены, условия содержания животных приведены в надлежащее состояние, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Всего в 2021 году в регионе было выявлено более 150 нарушений законодательства об охране и использовании животного мира. Для их устранения внесено 27 представлений, по результатам рассмотрения которых 18 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 69 исков на сумму более 4,5 млн рублей. При осуществлении надзорной деятельности к проведению проверок прокурорами привлекались общественные объединения.

Наиболее распространенными нарушениями в указанной сфере остаются ненадлежащая работа органов местного самоуправления по отлову и содержанию животных без владельцев, по размещению и содержанию площадок для выгула животных, а также несоблюдение предпринимателями требований к содержанию и использованию животных в культурно-развлекательных целях.

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# проверка , цирк

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