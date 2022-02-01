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В магазинах Увата торговали просроченными продуктами

Общество, 18:40 24 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукты с истекшим сроком годности и без маркировки обнаружили на прилавках продуктовых магазинов в селе Уват представители прокуратуры и Роспотребнадзора. За административные правонарушения владельцам торговых точек назначены штрафы.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тюменской области признал владельцев торговых точек виновными в совершении административных правонарушений и назначил наказание в виде штрафов в размере 500 рублей и 1 тыс. рублей.

Арбитражный суд Тюменской области признал владельца магазина виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

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# магазины , штрафы

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