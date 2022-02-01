789 тыс. квадратных метров жилья ввели в УФО в январе 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

789 тыс. квадратных метров жилья ввели в УФО в январе 2022 года. Это в 2,6 раза больше, чем за первый месяц 2021 года. Такие данные приведены в ходе видеоконференции заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина с участием полпреда Владимира Якушева.

По итогам 2021 года в УФО введено 7,67 млн квадратных метров жилья - на 10,3 % больше, чем годом ранее. Из аварийного жилья общей площадью 365 тыс. квадратных метров переселено почти 17 тыс. человек. В реализации находятся 46 объектов программы "Стимул".

Особое внимание уделили вопросам, связанным с восстановлением прав обманутых дольщиков. Участники заседания обсудили возможности, которые позволят ускорить решение проблемы.

Вопросы восстановления прав обманутых дольщиков актуальны для пяти регионов УФО, за исключением Тюменской области, где людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, нет. По состоянию на 18 февраля, в Едином реестре проблемных объектов УФО числится 81 такой объект.

"В феврале мы вместе с регионами УФО предметно рассмотрели каждый проблемный объект. Обсудили способы и сроки восстановления прав граждан. Системная работа в этом направлении продолжается. К 2024 году в регионах УФО обманутых дольщиков быть не должно", – отметил полпред.