Четыре тысячи бойцов студотрядов трудоустроят на объектах "Газпрома"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Более четырех тысяч бойцов студенческих строительных отрядов готова привлечь компания "Газпром" для работы на своих объектах: Харасавэйском, Бованенковском, Чаяндинском месторождении, проекте "Сила Сибири", КС "Воркутинская". Об этом договорились ректор ТИУ Вероника Ефремова и генеральный директор "РСО Инжиниринг" Евгений Потемкин, сообщает вуз.

Бойцы будут выполнять широкий спектр работ: укладка тротуарной плитки и устройство щебеночного покрытия; окрашивание металлоконструкций; монтаж бортового камня; бетонные работы, подсобные и земельные работы. Евгений Потемкин отметил, что при формировании студенческих строительных отрядов для работы на объектах компании преимущественное право отдается студентам вузов-партнеров ПАО "Газпром", каких насчитывается на сегодня 17, включая ТИУ.

"Газпром планирует создать свою систему работы со студотрядами: слеты, школы, отряды Газпрома. Студенты ТИУ могут стать первыми ласточками долгосрочного сотрудничества", - рассказала на встрече комиссар студенческих отрядов УФО, куратор штаба студотрядов ТИУ Елена Доценко.

Еще одним важным вопросом для обсуждения стало создание в Тюмени мультиформатного пространства "СО.здание Тюмень". Это будет дом студотрядов, центр профориентации, в котором можно провести отрядные события, профориентационные встречи для школьников, найти место работы, узнать историю студотрядов региона.

"Вуз готов оказать поддержку и трудоустройству ребят, и созданию Дома РСО в Тюмени. В ТИУ видят большой потенциал движения студенческих отрядов, важность его в становлении специалистов и воспитании активных граждан нашей страны", - подчеркнула Вероника Ефремова.

В 2022 году получить бесплатную профессиональную подготовку смогут 35 тыс. бойцов российских студотрядов. В Тюмени эта цифра составит около 800 человек. Обязательное условие при получении "корочек" - это дальнейшее трудоустройство в летний период. Записаться на обучение можно в группе Тюменского областного студенческого отряда.