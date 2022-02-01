Восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills откроют в Тюменской области в 2022 году

| Фото: worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Восемь новых учебных мастерских по стандартам WorldSkills откроют на базе колледжей и техникумов в Тюменской области 15 августа 2022 года. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к проведению IX Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), рассказала начальник отдела профобразования департамента образования и науки Тюменской области Татьяна Дубровина.

В рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" и получения гранта практически во всех подведомственных департаменту образования и науки Тюменской области образовательных учреждениях улучшили материально-техническую базу. В 2019 году грант на создание современных мастерских получили шесть колледжей и техникумов. Оборудовано 30 таких цехов. В 2021 году на базе четырех учреждений открыли еще 16 таких кабинетов.

"Таким образом, за время участия в федеральном проекте "Молодые профессионалы" с 2019 по 2022 год все подведомственные колледжи и техникумы улучили свою материально-техническую базу. Мы будем продолжать делать это и в 2023 и 2024 годах. Рады, что в 2024 году к этой кампании присоединится Тюменский индустриальный университет, который также стал победителем гранта. Мастерские создадут на базе Тюменского многопрофильного колледжа в структуре ТИУ", — поделилась Татьяна Дубровина.

Отметим, с 3 по 7 марта 2022 года в Тюменской области пройдет IX открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). За право представить регион на национальном конкурсе поборются 505 участников из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска и Голышманово.

Инна Пахомова