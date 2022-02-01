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Тюменкам предлагают примерить наряды горожанок XIX века

Общество, 16:02 26 февраля 2022

группа "Текутьевка" ВКонтакте | Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте

Встреча "Женские "штучки" от тюменских горожанок" пройдет в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 2 марта в 16 часов. Тюменкам предложат побывать в атмосфере дамской гостиной XIX века, примерить платья, шляпки и другие аксессуары дам того времени.

Жена бухарского купца Альмира Ханум, жена аптекаря Мальвина Зеневич и тюменская купчиха Аполлинария Шешукова помогут погрузиться в атмосферу Тюмени конца XIX — начала XX века и понять, что увлекало и занимало тюменских барышень в повседневной жизни.

Вход свободный по предварительной записи по телефону: 8-912-3823293.

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# краеведение

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