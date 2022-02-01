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Валентин Глушко: жители Донбасса просили Россию помочь с прекращением войны

Общество, 18:33 24 февраля 2022

Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Жители Донбасса в течение восьми лет обращались с призывом к России остановить братоубийственную войну против русских людей и не только русских — там и украинцы живут, настроенные на дружбу с российским народом.

Такое мнение высказал руководитель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Валентин Глушко, сообщает "Вслух.ру".

По его словам, население Европы не знает о происходящем на Донбассе и жертвах, которые понесли ДНР и ЛНР. Ненасильственные предложения о мире другие страны не восприняли и президенту следовало раньше предпринять эти меры.

Напомним, в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил начало специальной военной операции на Донбассе. По словам президента, ее цель — защитить жителей этого региона, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Операцию он назвал самозащитой от создаваемых угроз.

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# Валентин Глушко , Владимир Путин , Донбасс

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