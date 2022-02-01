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Тюменских школьников младших классов приглашают на олимпиады Яндекса

Общество, 08:51 28 февраля 2022

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Тюменских школьников младших классов приглашают на олимпиады Яндекса

Серию онлайн-олимпиад для школьников 1–4 классов проводит Яндекс.Учебник. Задания по математике открылись с 21 февраля, с 28 марта начнется олимпиада по русскому языку, 4 апреля появятся задания по окружающему миру. Участие бесплатное, сообщает академия Минпросвещения России.

Все задачи в олимпиадах Яндекс.Учебника вписаны в интерактивный сюжетный квест, что позволяет ребенку учиться на знакомом ему цифровом языке. Задания наглядно показывают, как знания, полученные в школе, можно применять в жизни. Например, задания по математике ориентированы на решение практических жизненных ситуаций, задачи по окружающему миру знакомят ребенка с научными методами изучения мира, а в русском языке используются знакомые всем детям смайлики и повседневные фразы.

Онлайн-олимпиаду смогут пройти все школьники вне зависимости от уровня их знаний. На решение заданий по каждому предмету дается 60 минут. Участвовать могут ученики с 1 по 4 класс, ребенка может зарегистрировать учитель или родитель. Для первоклассников все задания сопровождаются озвучкой.

Итоги всех олимпиад подведут 26 апреля. Победители определяются как по отдельным предметам, так и по сумме достижений во всех соревнованиях.

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