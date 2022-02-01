В лесах Тюменской области стало больше глухарей, тетеревов и зайцев

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Численность тетерева в лесах Тюменской области за неполных два году увеличилась на 67%, глухаря на 57%, зайца беляка на 33%.

Такие данные корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.

"До 2022 года государственный мониторинг численности основных видов охотничьих ресурсов осуществлялся в общедоступных охотничьих угодьях, включая особо охраняемые природные территории регионального значения. По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов численность лося выросла на четыре процента по сравнению с данными государственного мониторинга на 1 апреля 2020 года, сибирской косули на три процента, лисицы на 19 процентов", - добавил специалист департамента Максим Шипилов.

По мнению экспертов, основным фактором увеличения численности охотничьих животных в особо охраняемых природных территориях регионального значения является запрет на любительскую и спортивную охоту, низкое антропогенное воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов.

Добавим, в Тюменской области насчитывается 101 особо охраняемая природная территория, среди них 37 заказников. По информации регионального департамента недропользования и экологии, один из последних заказников, зарегистрированных в Тюменской области, стал заказник "Александровский" в Викуловском районе. Его площадь 81,5 тыс. га. Это березово-осиновые леса с примесью сердцевидной липы, занесенной в Красную книгу Тюменской области, разнотравные луга, три крупных озера — Моховое, Среднее, Карасье и множество мелких озер, окруженных болотами.

Анжела Лебедева