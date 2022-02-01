В Тюмени представят фильм "Две тысячи верст до Иппокрены"

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Показ фильма "Две тысячи верст до Иппокрены" и встреча с автором сценария и режиссером Маргаритой Чекуновой состоятся в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 27 февраля в 15 часов, сообщает пресс-служба центра.

В основу фильма легли события, связанные с изданием первого сибирского журнала "Иртыш, превращающийся в Иппокрену". Инициатором его создания стал Панкратий Платонович Сумароков – ссыльный писатель, основатель сибирской журналистики, внучатый племянник знаменитого русского писателя Александра Сумарокова.

Гости встречи узнают, как создавался уникальный сценарий фильма в стихах, сколько длился съемочный процесс и как выход фильма изменил жизнь известной тюменской поэтессы и журналистки Маргариты Чекуновой.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону 46-45-79 или заявка на сайте.