Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты или обменять их на другие даты

| Фото: аэропорт Рощино в Instagram | Фото: аэропорт Рощино в Instagram

В связи с ситуацией, связанной с временной приостановкой работы аэропортов на юге России, оперативный штаб Минтранса России и Роспотребнадзор сообщают, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты или обменять их на другие даты.

"Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения авиакомпаниями рейсов, сообщаем, что правилами воздушных перевозок пассажиров установлено, что в случае отмены или задержки рейса, изменения маршрута перевозки, либо выполнения рейса не по расписанию пассажир имеет право на возврат уплаченной за воздушную перевозку провозной платы", - отмечено в сообщении.

Для этого необходимо обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой приобретались билеты, и подать соответствующее заявление.

За дополнительными консультациями, а также помощью при составлении заявлений к перевозчикам потребители могут обращаться в региональное Управление Роспотребнадзора.