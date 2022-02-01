В Тобольске догазифицируют 440 объектов к середине 2024 года

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440 домовладений планируется догазифицировать в Тобольске к июлю 2024 года согласно региональному плану-графику. При этом газификация и догазификация Тобольска возможна после реконструкции ГРС "Тобольская". Об этом рассказали участникам заседания штаба по газификации в Тобольске, сообщает городская дума.

В плане мероприятий по газификации осталась разработка проектной документации "Строительство газопровода в 16 микрорайоне".

В ходе заседания штаба заместитель главы города Геннадий Зверев доложил, что в регионе исключены мероприятия по газификации населенных пунктов Тобольска, ранее запланированные на 2022 и 2023 годы.

Участники обсудили стоимость работ по ремонту сетей газоснабжения и объем работ в разных микрорайонах города, рассмотрели варианты финансирования работ по капремонту аварийных газопроводов, а также проговорили возможность финансирования аварийного прикрытия и технического обслуживания газопроводов протяженностью 14,7 км, имеющих ранее статус бесхозного имущества, принятых в муниципальную собственность 1 января 2022 года.

На заседании штаба подчеркнули необходимость оказания содействия абонентам в сборе правоустанавливающих документов для проведения газификации, догазификации, а также проведения обходов незагифицированных домовладений для сбора информации о готовности подключения к сетям газораспределения.