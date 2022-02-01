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В Тюмени стратегию озеленения города примут до конца 2022 года

Общество, 12:56 25 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стратегию озеленения города разработают и примут до конца 2022 года. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев на встрече с подрядчиками, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Представитель подрядной компании Любовь Растамханова отметила, что данный документ - долгосрочная программа в масштабах всего города с учётом перспективы его развития до 2040 года.

"После анализа текущей ситуации мы предоставим типовые решения, рекомендации по применяемым методикам ухода, по созданию нормативно-правового поля и прогноз результатов реализации программы. Показатель озеленения Тюмени выше среднего по России, он равен 20 квадратным метрам озеленённых пространств на одного человека, а в среднем эта цифра – 16 квадратов. Мы ставим задачу его увеличить", - сказала она.

Важной составляющей стратегии станет введение типовых решений озеленения.

"Мы будем предлагать необходимую именно в наших условиях методику ухода за растениями, в первую очередь, за хвойными, их ассортиментный состав, формы и варианты расположения посадок на всей территории города, а также нормативное обоснование под данные предложения", - добавила Любовь Растамханова.

По словам Семёна Тегенцева, представители департамента городского хозяйства и единого центра озеленения города должны быть в постоянном диалоге с подрядной организацией, чтобы работа велась оперативно и объёмно.

"Город давно нуждается в таком комплексном документе. При этом мы должны чётко понимать результаты предпринимаемых действий по его озеленению", - подытожил он.

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# городское пространство , озеленение

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