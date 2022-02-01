Тобольский хакатон "ГеймерFest" пройдет 18 марта

| Фото: "Кванториум" в Тобольске | Фото: "Кванториум" в Тобольске

Хакатон "ГеймерFest" в Тобольске перенесен на 18 марта. К участию приглашают любителей Construct, Unity, Minecraft в возрасте 11-17 лет в составе школьных команд, сообщает тобольский "Кванториум".

Задание хакатона: представить визуал, концепт-арт, проект компьютерной игры, разработанной на движках Construct, Unreal Engine, Unity, элементы игры в среде Minecraft.

Защита проектов пройдет в очном режиме и дистанционно. Подробные условия участия и форма для подачи заявки - в положении.