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Тюменским туристам предлагают полететь на юг России через Сочи

Общество, 12:40 25 февраля 2022

www.instagram.com/yamal_airlines/

Пассажирам, желающим отправиться на юг России или вернуться обратно в Тюмень, ЯНАО, предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами в/из Сочи. Авиакомпания "Ямал" запускает прямые рейсы из Тюмени, Салехарда и Нового Уренгоя с 25 февраля, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Решение об альтернативных рейсах принято в связи с временным приостановлением работы аэропорта Краснодара.

Прямые рейсы на южный курорт и обратно выполняются по расписанию: по воскресеньям Салехард – Сочи – Салехард; по субботам Новый Уренгой – Сочи – Новый Уренгой; по пятницам Тюмень – Сочи, обратный рейс в Тюмень каждое воскресенье.

Подробнее о возможностях оформления пересадки на рейс в Сочи и обратно можно уточнить в кол-центре по телефону 8-800-234-44-02 или написать в раздел "Обратная связь" на сайте авиакомпании.

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# авиакомпания Ямал , авиаперелеты , чартерная программа

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