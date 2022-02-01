В Ишиме жителям 1,5 тыс. домов вручат памятки о действиях в паводок

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Жителей почти 1,5 тыс. домов, находящихся в зоне возможного подтопления, обойдут в Ишиме с 26 февраля, сообщает администрация города.

В мероприятиях задействованы сотрудники администрации, работники социальной сферы, а также представители МЧС и полиции.

Основная цель обхода - информирование населения, сбор полной информации о количестве и особенностях проживающих людей на территории (маломобильные группы, тяжелобольные граждане, одинокие пенсионеры, дети, их возраст, сельскохозяйственные животные), вручение под роспись памяток "Действия граждан в период паводка" с рекомендациями по подготовке к большой воде, спасению имущества, а также контактными телефонами всех служб, в которые следует обращаться по вопросам чрезвычайной ситуации.

Традиционно обход начнется с домовладений, расположенных по берегам малых рек.