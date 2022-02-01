Эксперт назвал уникальным решение о создании промышленного технопарка в Тюмени

| Фото: dsk500.com | Фото: dsk500.com

Идея создания в Тюмени промышленного технопарка – это уникальный подход, который поможет разным компаниям совместно работать над решением общих задач.

Такое мнение высказал директор по производству ООО "Велтэк Ойлфилд Сервисес", эксперт международного конкурса по созданию концепции технопарка "ДКС-500" в Тюмени Дмитрий Моисеев.

"Для нашей компании эта тема интересна. Мы познакомились с агентством инфраструктурного развития, когда обсуждали возможность строительства собственного завода в Тюмени. Поэтому мы заинтересованы в развитии здесь техноцентра, который станет одним из крупнейших в России с его способами коллаборации и кооперации", - подчеркнул он.

Дмитрий Моисеев выразил уверенность, что возможность работы на единой промышленной площадке будет интересна многим компаниям. Это подтверждается на примере партнеров и заказчиков ООО "Велтэк Ойлфилд Сервисес".

"Выработать определенные результаты и технические решения можно только сообща, работая в комплексе в одном месте, занимаясь одной тематикой. Нам это очень интересно, как и многим другим компаниям. Запросы есть, поэтому, думаю, такая работа будет продуктивной", - добавил он.

Напомним, крупнейший в России промышленный технопарк площадью 150 тыс. кв. метров будет построен на территории бывшего завода "ДСК-500". В настоящее время проходит конкурс на разработку концепции будущего техропарка. Строительные работы планируется начать в 2023 году.

Любовь Голышева