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"Битву на Туре" покажут на всю страну

Общество, 18:21 25 февраля 2022

группа "Extreme Team" ВКонтакте | Фото: группа "Extreme Team" ВКонтакте

Прямую трансляцию соревнований по сноуборду "Битва на Туре" организует "Тюменская арена" (медиахолдинг "Сибинформбюро"). Она пройдет на спортивном телеканале "Матч! Страна".

В подготовке прямого эфира задействована передвижная телевизионная станция медиахолдинга, которая включает в себя восемь камер, динамичный телевизионный кран и мини-камеры. Она позволяет отправлять сигналы с квадрокоптеров сразу в прямой эфир и показывать оперативные повторы.

Турнир пройдет 26 февраля на специально построенной конструкции в разделе "биг-эйр". Это одно из самых зрелищных украшений экстремального спорта: сноубордист разгоняется по снежной вертикали, взлетает на трамплине, выполняет яркий трюк, после чего приземляется.

В этом году в соревнованиях примут участие райдеры из России, Австрии, Беларуси, Бельгии, Сербии, Италии и Швейцарии. Общий призовой фонд — 10 тыс. евро.

Прямой эфир будет также будет доступен для зрителей телеканала "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения). Начало эфира 26 февраля в 18 часов 55 минут.

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# Битва на Туре , Тюменское время

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