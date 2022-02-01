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В тюменской поликлинике проводят дезинфекцию генератором холодного тумана

Общество, 08:52 27 февраля 2022

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Генератор холодного тумана появился в городской поликлинике №8 в Тюмени. Аппарат позволяет проводить профилактическую и очаговую дезинфекцию помещений, сообщает пресс-служба учреждения.

По словам врача-эпидемиолога Екатерины Шишигиной, генератор холодного тумана распыляет кислород или хлорсодержащие препараты, которые при столкновении с воздушным потоком разбиваются на мелкодисперсную взвесь, напоминающую туман.

"Генератор очень эффективен: мелкофракционная взвесь долго находится в воздухе и равномерно оседает на все поверхности в помещении, тем самым обеззараживая. Дезинфектор во время обработки находится в защитном костюме и маске", - пояснила она.

С помощью генератора холодного тумана специалисты могут продезинфицировать не только потолок, стены и мебель, но и сам воздух. Обрабатываются все помещения, включая места общего пользования и кабинеты.

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# дезинфекция , поликлиники

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