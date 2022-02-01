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Тюменская область лидирует в УФО по объемам производства молока и яиц

Общество, 10:39 27 февраля 2022

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Тюменская область лидирует в Уральском Федеральном округе по объемам производства яиц и молока. По итогам 2021 года в регионе произвели 359 кг молока и 903 яйца на душу населения, пишет "Вслух.ру".

Также Тюменская область по итогам прошлого года стал лидером в УФО по жилищному строительству. В расчете на 1000 человек застройщики возвели 1 тыс. 105 кв. м общей площади жилых помещений. Сюда вошли и 518 кв. м индивидуального жилищного строительства. Всего за год в регионе ввели более 1,7 млн кв. м жилья.

Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2021 года лидирует по таким показателям, как индекс промышленного производства, размер номинальной начисленной зарплаты, оборот розничной торговли и общественного питания на жителя. В ХМАО зафиксирован наименьший индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги.

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# жилищное строительство , промышленность , экономика

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