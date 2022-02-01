Как уберечь детей от кибермошенников, расскажут тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прямой эфир, посвященный безопасности детей в сети Интернет, пройдет в Тюмени 28 февраля. Мероприятие начнется в 16 часов в группе "Киберпатруль Тюменской области" во ВКонтакте, пишет "Мегатюмень".

Родителям расскажут, как уберечь детей от мошенничества в интернете. Специалист в области кибербезопасности Глеб Рыбьяков из Москвы пояснит, почему подростки становятся жертвами кибермошенников, расскажет об ошибках, которые совершают пользователи в сети, объяснит, как защищать свои данные. Он также поделится правилами безопасности в интернете и способами защиты ребенка от злоумышленников.

Присоединиться к прямому эфиру могут все желающие. Задать свои вопросы можно в комментариях к трансляции.