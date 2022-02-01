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Как уберечь детей от кибермошенников, расскажут тюменцам

Общество, 12:48 27 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прямой эфир, посвященный безопасности детей в сети Интернет, пройдет в Тюмени 28 февраля. Мероприятие начнется в 16 часов в группе "Киберпатруль Тюменской области" во ВКонтакте, пишет "Мегатюмень".

Родителям расскажут, как уберечь детей от мошенничества в интернете. Специалист в области кибербезопасности Глеб Рыбьяков из Москвы пояснит, почему подростки становятся жертвами кибермошенников, расскажет об ошибках, которые совершают пользователи в сети, объяснит, как защищать свои данные. Он также поделится правилами безопасности в интернете и способами защиты ребенка от злоумышленников.

Присоединиться к прямому эфиру могут все желающие. Задать свои вопросы можно в комментариях к трансляции.

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# детская безопасность , киберпатруль , мошенники

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