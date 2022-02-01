Тюменский нутрициолог раскрыла секреты приготовления правильного ужина

| Фото: Soupculture72 в Instagram | Фото: Soupculture72 в Instagram

Продукты, подходящие для романтического ужина, назвала эксперт здорового питания Юлия Литвинская, пишет "Тюменская область сегодня".

Она отметила, что это должны быть высокопитательные нутритивно плотные продукты питания, которые быстро дают продолжительную энергию и благотворно влияют на работу многих систем организма.

К ним относятся авокадо - высокопитательный фрукт, богатый калием, магнием, фосфором, витаминами А, К, бета-каротином. Также в этот список входят морепродукты, содержащие белок, цинк, полезные для выработки гормонов.

Финики незаменимы при упадке сил и хронической усталости. Имбирь стимулирует обмен веществ и помогает усвоению белковой пищи. Сельдерей содержит витамины, минералы и энзимы, которые помогают перевариванию и усвоению белковой пищи.

Также полезны орехи - миндаль, кунжут, кедровые орехи, фисташки. Они богаты витаминами и минералами, белком, дают энергию, полезны для выработки гормонов.