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Тюменские термальные источники отметили в финале Russian Travel Awards

Общество, 11:45 26 февраля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В специальной номинации "Территория термального туризма" Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards победила Тюменская область. Церемония вручения премий состоялась в Санкт-Петербурге 25 февраля.

В финал Russian Travel Awards вышли более 30 регионов страны. Премия вручалась в 13 основных и 21 специальных номинациях.

Список претендентов на призы составлялся по итогам профессиональных конкурсов, а также рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства 2021 года.

Напомним, что в Тюменской области находится более двух десятков термальных комплексов. А недавно в рекламе тюменских термальных источников снялась Ольга Бузова.

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# термальные источники , туризм

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