Тюменских школьников обучают триатлону

| Фото: группа "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте

Тренировки по триатлону для детей в Тюмени проходят на базе спортивной школы № 4. В секцию принимают детей с 9 лет, набор идет постоянно, однако, по словам тренера Екатерины Казарян, этот спорт подходит далеко не всем.

В бассейне спортсмены проводят семь часов в неделю, также им необходимо заниматься на велотренажерах и бегать.

"Спорт непростой, нужно еще и постоянно ездить по городу — занимаемся в разных местах. Детям, которые не привыкли к постоянным перемещениям, сложновато", — рассказала "Вслух.ру" Екатерина Казарян.

В конце 2021 года триатлонисты тюменской спортивной школы №4 в составе сборной области выиграли бронзу на кубке России. В первенстве по дуатлону спортсмены заняли призовые места.